МИД: Кэмерон хочет доказать недоказуемое, говоря об ошибке Путина по Украине
- РИА Новости
Об этом она написала в Telegram.
«Что касается стремления «доказать недоказуемое» — это monkey business, любимое занятие английской бюрократии», — говорится в сообщении.
Ранее Кэмерон заявил, что Владимиру Путину нужно доказать, что он ошибается по вопросу Украины.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Российская Федерация в результате спецоперации закончит войну, начатую Киевом в Донбассе.
Как подчёркивал президент Владимир Путин, то, что украинские националисты делали в Донбассе после госпереворота, — это геноцид.