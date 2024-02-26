Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон хочет «доказать недоказуемое», говоря о том, что российский президент Владимир Путин ошибается по поводу Украины.

Об этом она написала в Telegram.

«Что касается стремления «доказать недоказуемое» — это monkey business, любимое занятие английской бюрократии», — говорится в сообщении.

Ранее Кэмерон заявил, что Владимиру Путину нужно доказать, что он ошибается по вопросу Украины.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Российская Федерация в результате спецоперации закончит войну, начатую Киевом в Донбассе.

Как подчёркивал президент Владимир Путин, то, что украинские националисты делали в Донбассе после госпереворота, — это геноцид.