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Подоляк заявил, что Испания должна расследовать смерть перебежчика Кузьминова

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Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Испания должна расследовать убийство российского перебежчика Максима Кузьминова, который «пользовался планом защиты» после предательства.
Подоляк заявил, что Испания должна расследовать смерть перебежчика Кузьминова
  • Gettyimages.ru

В интервью испанской газете El Mundo он сказал, что пилот вынужден был «избегать контактов, менять свою жизнь, чтобы остаться в живых».

«Испания должна провести расследование того, что случилось с ним», — сказал Подоляк.

Отец Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский военный вертолёт, в беседе с RT предположил, что сына «убрали». Как писали журналисты El Mundo, перебежчик провёл в муниципалитете Вильяхойоса, где нашли его тело, от силы несколько дней.

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