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Сенатор Башкин заявил, что Дания завершила расследование по СП под давлением США

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Член конституционного комитета Совета Федерации России Александр Башкин высказал мнение, что Дания прекратила расследование теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» под давлением Соединённых Штатов.
Сенатор Башкин заявил, что Дания завершила расследование по СП под давлением США
  • Gettyimages.ru

Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Собеседник агентства выразил уверенность, что в ходе расследования датская сторона вышла на представителей западных стран, поэтому и остановила его.

«Убеждён, что они закрывают его не добровольно, не по своей воле, а под давлением США, чтобы не было утечки, не произошло информирования о заказчиках и об исполнителях этого инцидента», — сказал Башкин.

Ранее полиция Дании заявила, что прекращает расследование по взрывам на «Северных потоках».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что прекращение Данией расследования теракта на газопроводах вызывает изумление.

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