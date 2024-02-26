Сенатор Башкин заявил, что Дания завершила расследование по СП под давлением США
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Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
Собеседник агентства выразил уверенность, что в ходе расследования датская сторона вышла на представителей западных стран, поэтому и остановила его.
«Убеждён, что они закрывают его не добровольно, не по своей воле, а под давлением США, чтобы не было утечки, не произошло информирования о заказчиках и об исполнителях этого инцидента», — сказал Башкин.
Ранее полиция Дании заявила, что прекращает расследование по взрывам на «Северных потоках».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что прекращение Данией расследования теракта на газопроводах вызывает изумление.