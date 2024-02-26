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МИД КНР — о словах Гончаренко: блоковая конфронтация не обеспечит безопасность

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Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, комментируя слова депутата Верховной рады Алексея Гончаренко о готовности Украины воевать с КНР на стороне Соединённых Штатов, подчеркнула, что блоковая конфронтация не обеспечит безопасность в мире.
МИД КНР — о словах Гончаренко: блоковая конфронтация не обеспечит безопасность
  • РИА Новости

Ранее Гончаренко заявил, что украинцы готовы сражаться с Ираном, Китаем или КНДР на стороне США в будущем.

«Я думаю, что украинский кризис преподал нам важный урок: блоковая конфронтация не может обеспечить безопасность», — цитирует Мао Нин РИА Новости.

Дипломат добавила, что Китай, как ответственная держава, намерен сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского конфликта. 

Ранее Мао Нин подчеркнула, что G20 не является платформой для решения геополитических проблем.

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