МИД КНР — о словах Гончаренко: блоковая конфронтация не обеспечит безопасность

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, комментируя слова депутата Верховной рады Алексея Гончаренко о готовности Украины воевать с КНР на стороне Соединённых Штатов, подчеркнула, что блоковая конфронтация не обеспечит безопасность в мире.

Ранее Гончаренко заявил, что украинцы готовы сражаться с Ираном, Китаем или КНДР на стороне США в будущем.

«Я думаю, что украинский кризис преподал нам важный урок: блоковая конфронтация не может обеспечить безопасность», — цитирует Мао Нин РИА Новости.

Дипломат добавила, что Китай, как ответственная держава, намерен сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского конфликта.

Ранее Мао Нин подчеркнула, что G20 не является платформой для решения геополитических проблем.