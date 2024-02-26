МИД КНР — о словах Гончаренко: блоковая конфронтация не обеспечит безопасность
- РИА Новости
Ранее Гончаренко заявил, что украинцы готовы сражаться с Ираном, Китаем или КНДР на стороне США в будущем.
«Я думаю, что украинский кризис преподал нам важный урок: блоковая конфронтация не может обеспечить безопасность», — цитирует Мао Нин РИА Новости.
Дипломат добавила, что Китай, как ответственная держава, намерен сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского конфликта.
Ранее Мао Нин подчеркнула, что G20 не является платформой для решения геополитических проблем.