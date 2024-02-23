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Депутат Рады заявил, что украинцы готовы воевать с Ираном, Китаем и КНДР за США

Депутат Гончаренко: украинцы готовы воевать за США с Ираном, Китаем и КНДР

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Украинцы готовы сражаться с Ираном, Китаем или КНДР на стороне США в будущем, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
Депутат Рады заявил, что украинцы готовы воевать с Ираном, Китаем и КНДР за США
  • РИА Новости

«Если в будущем разразится какая-либо война и США потребуются люди... кто будет в окопах вблизи Тегерана?.. Украинцы готовы... стоять с США плечом к плечу или в окопах рядом с Тегераном, или... в Северной Корее, или рядом с Пекином, без разницы», — сказал он в интервью CNN.

Вместе с этим Гончаренко отметил, что Украине сейчас недостаёт поддержки со стороны союзников.

Владимир Зеленский ранее признал, что у украинских властей нет плана Б на случай, если Соединённые Штаты прекратят оказывать помощь Киеву.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский прибыл в США, чтобы убедить конгрессменов одобрить помощь для Украины.

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