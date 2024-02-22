Зеленский: у Украины нет плана Б в случае отказа США от помощи Киеву
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Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.
Зеленского спросили, есть ли у Киева запасной вариант на случай, если Вашингтон прекратит оказывать помощь. При этом ответить напрямую о сути плана Б Украины он не смог.
«Нам надо будет найти что-то похожее, конечно, мы найдём, мы не будем просто стоять, мы должны выживать», — сказал Зеленский.
Ранее глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что Украине придётся мобилизовать ещё больше граждан, если Соединённые Штаты сократят или прекратят помощь Киеву.