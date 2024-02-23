Глава МИД Польши приехал в США, чтобы убедить конгресс одобрить помощь Украине
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«Моей самой главной миссией является убеждение колеблющихся конгрессменов, по правде — одного человека, спикера палаты представителей, чтобы он вынес на голосование пакет помощи для Украины», — цитирует его РИА Новости.
Владимир Зеленский ранее признал, что у украинских властей нет плана Б на случай, если Соединённые Штаты прекратят оказывать помощь Киеву.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Европе и США начинают понимать невозможность нанести поражение России.