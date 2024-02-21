RT в Telegram
Подпишись

МИД Китая: G20 не является платформой для решения геополитических проблем

Короткая ссылка
Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин подчеркнула, что G20 не является платформой для решения геополитических проблем .
МИД Китая: G20 не является платформой для решения геополитических проблем
  • РИА Новости

Она напомнила, что G20 является важным форумом по экономическому сотрудничеству.

«Он не является платформой по решению геополитических вопросов и проблем безопасности», — цитирует дипломата РИА Новости.

Таким образом Мао Нин ответила на вопрос, включат ли тему украинского конфликта в повестку заседания министров иностранных дел стран G20.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал страны «двадцатки» не использовать экономику как оружие.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить