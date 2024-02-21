МИД Китая: G20 не является платформой для решения геополитических проблем

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин подчеркнула, что G20 не является платформой для решения геополитических проблем .

Она напомнила, что G20 является важным форумом по экономическому сотрудничеству.

«Он не является платформой по решению геополитических вопросов и проблем безопасности», — цитирует дипломата РИА Новости.

Таким образом Мао Нин ответила на вопрос, включат ли тему украинского конфликта в повестку заседания министров иностранных дел стран G20.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал страны «двадцатки» не использовать экономику как оружие.