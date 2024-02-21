RT в Telegram
Подпишись

Лавров призвал страны G20 не использовать экономику как оружие

Короткая ссылка
Глава МИД России Сергей Лавров призвал страны «двадцатки» не использовать экономику как оружие.
Лавров призвал страны G20 не использовать экономику как оружие
  • РИА Новости

Министр указал на необходимость вырабатывать сбалансированные решения по энергопереходу, цифровой трансформации, восстановлению цепочек поставок, доступу к энергоресурсам и продовольствию.

«Важно, чтобы страны «двадцатки» взяли на себя обязательства не использовать экономику как оружие и воздерживаться от недобросовестной конкуренции», — подчеркнул Лавров в интервью бразильской газете «Глобо».

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США в пятницу, 23 февраля, объявят о новом пакете санкций против России.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил об утрате Соединёнными Штатами экономического лидерства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить