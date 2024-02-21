Лавров призвал страны G20 не использовать экономику как оружие

Глава МИД России Сергей Лавров призвал страны «двадцатки» не использовать экономику как оружие.

Министр указал на необходимость вырабатывать сбалансированные решения по энергопереходу, цифровой трансформации, восстановлению цепочек поставок, доступу к энергоресурсам и продовольствию.

«Важно, чтобы страны «двадцатки» взяли на себя обязательства не использовать экономику как оружие и воздерживаться от недобросовестной конкуренции», — подчеркнул Лавров в интервью бразильской газете «Глобо».

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США в пятницу, 23 февраля, объявят о новом пакете санкций против России.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил об утрате Соединёнными Штатами экономического лидерства.