Лавров призвал страны G20 не использовать экономику как оружие
- РИА Новости
Министр указал на необходимость вырабатывать сбалансированные решения по энергопереходу, цифровой трансформации, восстановлению цепочек поставок, доступу к энергоресурсам и продовольствию.
«Важно, чтобы страны «двадцатки» взяли на себя обязательства не использовать экономику как оружие и воздерживаться от недобросовестной конкуренции», — подчеркнул Лавров в интервью бразильской газете «Глобо».
Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США в пятницу, 23 февраля, объявят о новом пакете санкций против России.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил об утрате Соединёнными Штатами экономического лидерства.