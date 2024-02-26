AP: военнослужащий США пытался поджечь себя у посольства Израиля в знак протеста
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Мужчина в военной форме вёл трансляцию своей акции протеста на Twitch, сообщил источник.
«В какой-то момент он сказал, что «больше не будет участвовать в геноциде», — пишет агентство.
Как уточняется, инцидент произошёл на фоне попыток премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху добиться одобрения кабинета министров на военную операцию в городе Рафах на юге сектора Газа.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, вашингтонская администрация не считает геноцидом населения Палестины ситуацию в секторе Газа. Вместе с этим 26 января председатель Международного суда Джоан Донохью заявила, что Израиль обязан немедленно принять меры для предотвращения геноцида в секторе Газа.
По данным палестинского Минздрава на 24 февраля, число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа возросло до 29 606.