AP: военнослужащий США пытался поджечь себя у посольства Израиля в знак протеста

Американский военный пытался поджечь себя у посольства Израиля в Вашингтоне в знак протеста против «геноцида» в секторе Газа, он получил серьёзные травмы, пишет Associated Press.

Мужчина в военной форме вёл трансляцию своей акции протеста на Twitch, сообщил источник.

«В какой-то момент он сказал, что «больше не будет участвовать в геноциде», — пишет агентство.

Как уточняется, инцидент произошёл на фоне попыток премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху добиться одобрения кабинета министров на военную операцию в городе Рафах на юге сектора Газа.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, вашингтонская администрация не считает геноцидом населения Палестины ситуацию в секторе Газа. Вместе с этим 26 января председатель Международного суда Джоан Донохью заявила, что Израиль обязан немедленно принять меры для предотвращения геноцида в секторе Газа.

По данным палестинского Минздрава на 24 февраля, число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа возросло до 29 606.