Байден во время выступления перепутал Владимира Путина и Си Цзиньпина

Президент США Джо Байден, выступая на собрании Национальной ассоциации губернаторов, перепутал Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Байден рассказал, как бывший президент Барак Обама попросил его наладить отношения с китайским лидером.

«Я много времени провёл с Си Цзиньпином. Это тот, с кем у меня полно разногласий. Когда я был вице-президентом, мой президент сказал мне, что хотел бы, чтобы я познакомился с Си Цзиньпином. Потому что было ясно, что он возглавит Россию», — сказал глава Белого дома, после чего сразу исправил ошибку. Видео с его выступлением приводит Sky News Australia.

8 февраля портал Axios сообщил, что Джо Байден за одну неделю уже дважды рассказал, что «пообщался» с покойными политиками Гельмутом Колем и Франсуа Миттераном.

Как писала The Wall Street Journal, президент «пришёл в ярость» из-за отчёта специального прокурора Роберта Хёра, в котором глава Белого дома назван пожилым человеком с плохой памятью.