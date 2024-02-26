Депутат Госдумы Шеремет назвал угрозы Буданова в адрес Крыма форменным нацизмом

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет назвал угрозы главы военной разведки Украины Кирилла Буданова в отношении полуострова форменным нацизмом.

Об это пишет РИА Новости.

«Подобные угрозы Буданова — форменный нацизм», — сказал он.

Шеремет добавил, что «судьба террористов всегда печальна», так как их даже в плен стараются не брать.

Таким, как Буданов, придётся ответить сполна.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России.

В сентябре 2022 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.