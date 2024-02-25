Путин назвал Крым неотъемлемой частью России

Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России, отметил президент России Владимир Путин в обращении к читателям книги «Крым. Страницы истории с древнейших времен до наших дней».

Текст опубликован на сайте Кремля.

Путин отметил, что 16 марта 2014 года крымчане «сделали твердый, однозначный выбор — навеки быть с Россией».

«Сегодня Крым и Севастополь — её неотъемлемая часть», — заявил Путин.

В сентябре 2022 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.