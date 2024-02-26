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Премьер Словакии опасается, что Запад двигается к худшему решению по Украине

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Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что боится принятия Западом наихудшего решения по ситуации на Украине.

Об этом пишет ТАСС.

Об этом он сказал перед намеченной на 26 февраля в Париже встречей некоторых европейских и мировых лидеров.

«Из имеющейся информации о темах, о которых мы в понедельник должны говорить, идёт мороз по коже. Боюсь, что Запад по ситуации на Украине идёт к принятию наихудшего решения», — сказал Фицо.

Ранее он заявил, что Россия не заинтересована в третьей мировой войне, а конфликт на Украине мог быть урегулирован в самом начале, если бы некто не отговорил от этого украинцев.

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