Премьер Словакии опасается, что Запад двигается к худшему решению по Украине

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что боится принятия Западом наихудшего решения по ситуации на Украине.

Об этом пишет ТАСС.

Об этом он сказал перед намеченной на 26 февраля в Париже встречей некоторых европейских и мировых лидеров.

«Из имеющейся информации о темах, о которых мы в понедельник должны говорить, идёт мороз по коже. Боюсь, что Запад по ситуации на Украине идёт к принятию наихудшего решения», — сказал Фицо.

Ранее он заявил, что Россия не заинтересована в третьей мировой войне, а конфликт на Украине мог быть урегулирован в самом начале, если бы некто не отговорил от этого украинцев.