Россия не заинтересована в третьей мировой войне, а конфликт на Украине мог быть урегулирован в самом начале, если бы некто не отговорил от этого украинцев. Такое мнение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Он отметил, что такая возможность выпадала дважды, однако «кто-то украинцам сказал: «Нет, так это не будет». Фицо добавил, что конфликт начался ещё в 2014 году «с разгула украинских неонацистов», а его суть заключается в обмане НАТО России в вопросе расширения границ на восток.

«А сегодня это заходит так далеко, что государством — членом НАТО уже должна стать Украина. Я лично рассматриваю это как хорошую основу только для начала третьей мировой войны. Украина, Россия и Европа нуждаются в мире», — написал он в социальных сетях.

Ранее Фицо заявил, что выступает против выстраивания вокруг России железного занавеса. По его словам, от этого никто не выиграет.