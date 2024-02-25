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Премьер Словакии Фицо заявил, что Россия не хочет третьей мировой войны

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Россия не заинтересована в третьей мировой войне, а конфликт на Украине мог быть урегулирован в самом начале, если бы некто не отговорил от этого украинцев. Такое мнение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Премьер Словакии Фицо заявил, что Россия не хочет третьей мировой войны
  • AP
  • © Geert Vanden Wijngaert

Он отметил, что такая возможность выпадала дважды, однако «кто-то украинцам сказал: «Нет, так это не будет». Фицо добавил, что конфликт начался ещё в 2014 году «с разгула украинских неонацистов», а его суть заключается в обмане НАТО России в вопросе расширения границ на восток.

«А сегодня это заходит так далеко, что государством — членом НАТО уже должна стать Украина. Я лично рассматриваю это как хорошую основу только для начала третьей мировой войны. Украина, Россия и Европа нуждаются в мире», — написал он в социальных сетях.

Ранее Фицо заявил, что выступает против выстраивания вокруг России железного занавеса. По его словам, от этого никто не выиграет.

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