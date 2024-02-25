На Шри-Ланке проведут расследование из-за отказа продлевать визы россиянам

Власти Шри-Ланки намерены провести расследование по факту отказа в продлении виз туристам из России и с Украины. Об этом сообщили в управлении президента по СМИ.

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Ранее генеральный комиссар миграционной службы страны Харша Илукпития сообщил, что власти Шри-Ланки приняли решение больше не продлевать россиянам и украинцам долгосрочные туристические визы. «Правительство Шри-Ланки официально не приняло решения об отмене продления виз, ранее предоставленных этим туристам», — приводит заявление издание Ada Derana. Отмечается, что документ миграционной службы был выдан без согласования с правительством Шри-Ланки.