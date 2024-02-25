Власти Шри-Ланки заявили, что не будут продлевать долгосрочные турвизы россиянам

Власти Шри-Ланки приняли решение больше не продлевать россиянам и украинцам долгосрочные туристические визы.

Об этом сообщил генеральный комиссар миграционной службы страны Харша Илукпития.

«Правительство больше не будет продлевать визы. Ситуация с рейсами нормализовалась, и у них нет проблем с возвращением домой», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что лица с подобными визами должны покинуть страну до 7 марта.

Ранее представители туриндустрии рассказали RT, как решение Шри-Ланки запустить выдачу бесплатных виз для россиян отразится на турпотоке.