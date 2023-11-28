Турэксперты рассказали о влиянии бесплатных виз на турпоток в Шри-Ланку

Представители туриндустрии рассказали RT, как решение Шри-Ланки запустить выдачу бесплатных виз для россиян отразится на турпотоке.

Как пояснили в Anex Tour, бесплатные визы положительно скажутся на спросе.

«Однако пока делать прогнозы рано. Стоимость визы — порядка $60, поэтому сильного уменьшения цен не будет, однако, учитывая стоимость на семью из трёх-четырёх человек, сумма значительная. Тем не менее бесплатная виза — приятный бонус для путешественников, сейчас как раз сезон и полётная программа рассчитана из восьми городов: Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Самара и Уфа», — отметили там.

В FUN&SUN добавили, что бесплатная виза всегда воспринимается туристами положительно. Там подчеркнули, что это направление входит в топ-5 этой зимой.

«Можно даже сказать, что в этом году оно стало круглогодичным, так как туристы охотно летели на Шри-Ланку и летом. Продажи идут активно, спрос по Шри-Ланке на туры на Новый год выше среднего и обусловлен доступной стоимостью, разнообразием экскурсионных и отельных предложений для разных категорий туристов. Средняя глубина продаж — 41 день», — рассказали специалисты.

В свою очередь, вице-президент Ассоциации туроператоров России по вопросам выездного туризма, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян заявил, что новость о снятии каких-либо визовых или финансовых барьеров для въезда в туристическую страну с прямым авиасообщением всегда вызывает позитивный отклик у потребителей.

«Безусловно, по-прежнему остаётся требование о заполнении электронной формы для въезда в страну, но она и так была большей частью использована как раз россиянами, чтобы не стоять в аэропорту в очередях. Эксперимент был введён до конца марта 2024 года. Для того чтобы эффект был положительным, его нужно продлевать как минимум до конца лета, когда на Шри-Ланке наступает низкий сезон, и вот тогда россияне могут ещё больше задуматься, чтобы посетить в межсезонье это направление», — заключил собеседник RT.

В Tez Tour рассказали RT, что по объёму бронирований последних недель Шри-Ланка занимает пятое место среди популярных направлений, а также входит в топ-5 направлений на новогодние праздники.

«В равных пропорциях около 30% спроса приходится равномерно на отели 3* и 5*. На текущий момент наблюдается рост стоимости проживания в валюте в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в среднем от 4 до 9% как на ближайшие заезды, так и на пиковые новогодние даты, а также на февраль-март. Средний чек по забронированным турам за последние четыре недели составил 111 365 рублей на человека», — пояснили в компании.

Средний чек новогодних туров составляет 135 911 рублей на человека, добавили там. По словам представителей, отмена дополнительной платы за визу положительно скажется на туристическом потоке по направлению.

Ранее стало известно, что власти Шри-Ланки приступили к выдаче виз на бесплатной основе для граждан ряда стран, включая Россию.

Уточняется, что граждане соответствующих стран обязаны ещё до прибытия в страну подать заявку на получение электронного разрешения на поездку. Бесплатная виза действует 30 дней.