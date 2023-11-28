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Шри-Ланка запустила выдачу бесплатных виз россиянам

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Власти Шри-Ланки приступили к выдаче виз на бесплатной основе для граждан ряда стран, включая Россию.
Шри-Ланка запустила выдачу бесплатных виз россиянам
  • Gettyimages.ru
  • © Thilina Kaluthotage / NurPhoto

Об этом сообщил Департамент правительственной информации республики.

«Бесплатный визовый режим вводится для граждан Китая, Индии, Индонезии, России, Таиланда, Малайзии и Японии с немедленным вступлением в силу до 31 марта 2024 года», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что граждане соответствующих стран обязаны ещё до прибытия в страну подать заявку на получение электронного разрешения на поездку. Бесплатная виза действует 30 дней.

Уточняется, что данная инициатива является частью пилотной программы по восстановлению туристической отрасли страны.

Ранее сообщалось, что Россию по электронной визе с 1 августа посетили более 120 тыс. иностранцев.

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