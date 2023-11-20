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Россию по электронной визе с 1 августа посетили более 120 тысяч иностранцев

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Система электронных виз для граждан 55 зарубежных государств, которую запустили с 1 августа, уже помогла более 120 тыс. иностранцев посетить Россию. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел страны.
Россию по электронной визе с 1 августа посетили более 120 тысяч иностранцев
  • Gettyimages.ru
  • © smolaw11

«В общей сложности за период после запуска проекта ЕЭВ с 1 августа 2023 года такими визами для поездок в Россию воспользовались уже более 120 тыс. иностранцев», — говорится в Telegram-канале консульского департамента ведомства.

Уточняется, что данной визой для краткосрочной поездки — продолжительностью до 16 дней — могут воспользоваться граждане 55 стран, в том числе государств — членов ЕС. При этом для получения ЕЭВ не надо физически отправляться в консульство, визовый центр и т. п. 

Ранее стало известно, что к России за «золотой визой» обратились более 20 граждан иностранных государств.

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