В Берлине завели дело из-за проецирования фото украинцами на посольство России

Сотрудники правоохранительных органов Берлина возбудили административное дело в отношении украинских активистов, которые 24 февраля в нарушение запрета проецировали фото- и видеоматериалы на здание посольства России.

В заявлении полиции Берлина, текст которого приводит ТАСС, произошедшее упоминается как «световая проекция у посольства России в округе Митте».

По данным агентства, полицейские смогли прекратить незаконную акцию лишь спустя четверть часа. Семерых человек опросили, после чего отпустили.

Ранее газета Focus писала об украинских беженцах, которые выбрасывали бесплатные продукты питания в Германии.