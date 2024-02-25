RT в Telegram
Подпишись

Лукашенко: дни Украины сочтены, если Киев не пойдёт на переговоры с Москвой

Короткая ссылка
Дни Украины как страны сочтены, если киевский режим откажется пойти на переговоры с Россией. С заявлением об этом выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко: дни Украины сочтены, если Киев не пойдёт на переговоры с Москвой
  • РИА Новости

Общаясь с журналистами после участия в первом в истории республики едином дне голосования, Лукашенко отметил, что такая участь ждёт Украину, если страны Запада продолжат «помогать» ей, как делают это сейчас.

«Если сейчас пойти на переговоры с Россией, они полностью потеряют Украину. Поэтому сегодня надо идти на переговоры, чтобы сохранить страну», — приводит слова белорусского лидера ТАСС.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев надеется получить приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить