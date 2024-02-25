Лукашенко: дни Украины сочтены, если Киев не пойдёт на переговоры с Москвой
- РИА Новости
Общаясь с журналистами после участия в первом в истории республики едином дне голосования, Лукашенко отметил, что такая участь ждёт Украину, если страны Запада продолжат «помогать» ей, как делают это сейчас.
«Если сейчас пойти на переговоры с Россией, они полностью потеряют Украину. Поэтому сегодня надо идти на переговоры, чтобы сохранить страну», — приводит слова белорусского лидера ТАСС.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев надеется получить приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне.