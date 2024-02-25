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NHK: Япония введёт новые санкции против российских лиц и организаций

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Япония введёт новые санкции против российских лиц и организаций. Об этом информирует телеканал NHK со ссылкой на премьера страны Фумио Кисиду.

Об этом пишет РИА Новости.

Как отмечается в материале, Кисида сообщил, что планирует наложить дополнительные санкции на индивидуальных лиц и организации из России.

Ранее издание Politico писало, что некоторые союзники Соединённых Штатов считают вторичные санкции, которые вводятся из-за связи с Россией, превышением полномочий со стороны Вашингтона.

Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что США вводят более 500 антироссийских санкций.

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