NHK: Япония введёт новые санкции против российских лиц и организаций

Япония введёт новые санкции против российских лиц и организаций. Об этом информирует телеканал NHK со ссылкой на премьера страны Фумио Кисиду.

Об этом пишет РИА Новости.

Как отмечается в материале, Кисида сообщил, что планирует наложить дополнительные санкции на индивидуальных лиц и организации из России.

Ранее издание Politico писало, что некоторые союзники Соединённых Штатов считают вторичные санкции, которые вводятся из-за связи с Россией, превышением полномочий со стороны Вашингтона.

Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что США вводят более 500 антироссийских санкций.