Замгоссекретаря Нуланд назвала Россию страной, которая не устраивает США

Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд в интервью CNN заявила, что нынешняя Россия — не та страна, которую хотели бы видеть США.

Об этом пишет РИА Новости.

«Это не та Россия, которую мы, честно говоря, хотели», — сказала она.

Нуланд добавила, что Вашингтон хотел бы партнёра, который будет ориентирован на Запад, европейским, но это не то, к чему пришло руководство России.

Ранее президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что США вводят более 500 антироссийских санкций.

Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил, что новые антироссийские санкции западных стран направлены не только против властей или бизнеса, но и против всего населения России.