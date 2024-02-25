RT в Telegram
Подпишись

Замгоссекретаря Нуланд назвала Россию страной, которая не устраивает США

Короткая ссылка
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд в интервью CNN заявила, что нынешняя Россия — не та страна, которую хотели бы видеть США.

Об этом пишет РИА Новости.

«Это не та Россия, которую мы, честно говоря, хотели», — сказала она.

Нуланд добавила, что Вашингтон хотел бы партнёра, который будет ориентирован на Запад, европейским, но это не то, к чему пришло руководство России.

Ранее президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что США вводят более 500 антироссийских санкций.

Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил, что новые антироссийские санкции западных стран направлены не только против властей или бизнеса, но и против всего населения России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить