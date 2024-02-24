На Западе рассчитывали, что Россия не вступится за жителей Донбасса, а Киев раздавит непокорную территорию, заявил посол по особым поручениям российского МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«У Киева была надежда, что они смогут с пятикратным превосходством просто раздавить непокорный Донбасс... У них была надежда, что Россия не встанет на защиту жителей Донбасса, а просто промолчит», — цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, на Западе такой вариант развития событий называли хорватским сценарием.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, согласно которому Украина не сможет победить в конфликте с Россией, несмотря на наличие у неё оружия Запада.

Также зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич отметил, что Россия не питает иллюзий о скором урегулировании конфликта на Украине.