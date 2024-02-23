Буякевич: Россия не питает иллюзий о скором урегулировании конфликта на Украине

Москва не питает иллюзий относительно скорого урегулирования конфликта на Украине и решения других противоречий в отношениях с Западом, заявил зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.

Он подчеркнул, что в России отмечают неконструктивный подход стран НАТО и их киевских подопечных к этому вопросу. Все они, по словам Буякевича, упорно «бьют в барабаны войны», отвергая саму мысль об учёте законных интересов России.

«Наша страна никогда не закрывалась от взаимоуважительного диалога, в котором подлинный учёт законных интересов сторон позволил бы снять имеющиеся противоречия», — приводит его слова ТАСС.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, согласно которому Украина не сможет победить в конфликте с Россией, несмотря на наличие у неё оружия Запада.