Главы МИД Британии и Польши рассказали о приоритетах «друзей Украины»

Главы МИД Британии и Польши Дэвид Кэмерон и Радослав Сикорский перечислили пять основных приоритетов так называемых друзей Украины.

AP

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«Во-первых, финансирование. Во-вторых, оборудование и боеприпасы. В-третьих, обучение», — говорится в статье дипломатов, опубликованной в издании Politico. Также министры заявили о необходимости борьбы с обходом санкций, а также конфискации замороженных активов России. Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз продолжит поставлять Киеву финансовую поддержку, боеприпасы и системы противовоздушной обороны.