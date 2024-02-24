RT в Telegram
Подпишись

Главы МИД Британии и Польши рассказали о приоритетах «друзей Украины»

Короткая ссылка
Главы МИД Британии и Польши Дэвид Кэмерон и Радослав Сикорский перечислили пять основных приоритетов так называемых друзей Украины.
Главы МИД Британии и Польши рассказали о приоритетах «друзей Украины»
  • AP
  • © Stoyan Nenov

«Во-первых, финансирование. Во-вторых, оборудование и боеприпасы. В-третьих, обучение», — говорится в статье дипломатов, опубликованной в издании Politico.

Также министры заявили о необходимости борьбы с обходом санкций, а также конфискации замороженных активов России.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз продолжит поставлять Киеву финансовую поддержку, боеприпасы и системы противовоздушной обороны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить