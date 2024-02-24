Главы МИД Британии и Польши рассказали о приоритетах «друзей Украины»
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«Во-первых, финансирование. Во-вторых, оборудование и боеприпасы. В-третьих, обучение», — говорится в статье дипломатов, опубликованной в издании Politico.
Также министры заявили о необходимости борьбы с обходом санкций, а также конфискации замороженных активов России.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз продолжит поставлять Киеву финансовую поддержку, боеприпасы и системы противовоздушной обороны.