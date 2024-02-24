Глава ЕК в очередной раз пообещала Киеву деньги, снаряды и системы ПВО

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз продолжит поставлять Киеву финансовую поддержку, боеприпасы и системы противовоздушной обороны (ПВО).

По её словам, европейские страны будут помогать украинским войскам «столько, сколько будет нужно», передаёт ТАСС.

Она добавила, что ЕС намерен проводить ещё больше тренировок для украинских военнослужащих, а также больше инвестировать в оборонную промышленность Европы и Украины.

Ранее сообщалось, что фон дер Ляйен, а также премьер-министры Италии, Канады и Бельгии Джорджа Мелони, Джастин Трюдо и Александр Де Кро прибыли в Киев.