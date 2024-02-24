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Глава ЕК в очередной раз пообещала Киеву деньги, снаряды и системы ПВО

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз продолжит поставлять Киеву финансовую поддержку, боеприпасы и системы противовоздушной обороны (ПВО).
Глава ЕК в очередной раз пообещала Киеву деньги, снаряды и системы ПВО
  • AP
  • © Evgeniy Maloletka

По её словам, европейские страны будут помогать украинским войскам «столько, сколько будет нужно», передаёт ТАСС.

Она добавила, что ЕС намерен проводить ещё больше тренировок для украинских военнослужащих, а также больше инвестировать в оборонную промышленность Европы и Украины.

Ранее сообщалось, что фон дер Ляйен, а также премьер-министры Италии, Канады и Бельгии Джорджа Мелони, Джастин Трюдо и Александр Де Кро прибыли в Киев.

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