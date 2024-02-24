Глава ЕК в очередной раз пообещала Киеву деньги, снаряды и системы ПВО
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По её словам, европейские страны будут помогать украинским войскам «столько, сколько будет нужно», передаёт ТАСС.
Она добавила, что ЕС намерен проводить ещё больше тренировок для украинских военнослужащих, а также больше инвестировать в оборонную промышленность Европы и Украины.
Ранее сообщалось, что фон дер Ляйен, а также премьер-министры Италии, Канады и Бельгии Джорджа Мелони, Джастин Трюдо и Александр Де Кро прибыли в Киев.