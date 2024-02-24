Депутат бундестага Вагенкнехт: поставка ВСУ Taurus перенесёт конфликт в Германию

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт высказала мнение, что поставка Вооружённым силам Украины дальнобойных ракет Taurus немецкого производства перенесёт боевые действия на территорию Германии.

Об этом политик сказала в интервью журналисту Паулю Ронцхаймеру.

По мнению Вагенкнехт, возможная поставка этих ракет не поможет украинской армии на поле боя. Она добавила, что это только затянет и усугубит конфликт, что, в свою очередь, приведёт к большому числу жертв.

«Я считаю это полным сумасшествием. Если мы принесём войну немецким оружием в Россию, мы принесём войну в Германию», — цитирует её РИА Новости.

Ранее стало известно, что бундестаг большинством голосов проголосовал против проекта резолюции, который призывает правительство Германии начать поставки Украине крылатых ракет Taurus.

При этом после этого бундестаг большинством голосов проголосовал за проект резолюции с требованием поставки Киеву дальнобойных ракет.

Однако в резолюции не упоминается название ракет.