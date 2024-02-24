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Сенатор Пушков: удары по России с помощью F-16 приведут к столкновению с НАТО

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Сенатор Алексей Пушков высказал мнение, что возможные удары украинских войск по территории России при помощи истребителей F-16 рискуют привести к столкновению Москвы с НАТО.
Сенатор Пушков: удары по России с помощью F-16 приведут к столкновению с НАТО
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«НАТО идёт по пути эскалации. Риск прямого столкновения с Россией для НАТО возрастает», — написал он в Telegram-канале.

Пушков добавил, что западные страны отчаянно пытаются изменить ситуацию на передовой, доставляя всё больше типов оружия. Сенатор отметил, что никакие вооружения не принесут успеха Киеву.

Ранее сообщалось, что Минобороны Дании летом отправит Украине первые истребители F-16.

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