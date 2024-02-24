Сенатор Пушков: удары по России с помощью F-16 приведут к столкновению с НАТО
- globallookpress.com
- © Pavel Kashaev
«НАТО идёт по пути эскалации. Риск прямого столкновения с Россией для НАТО возрастает», — написал он в Telegram-канале.
Пушков добавил, что западные страны отчаянно пытаются изменить ситуацию на передовой, доставляя всё больше типов оружия. Сенатор отметил, что никакие вооружения не принесут успеха Киеву.
Ранее сообщалось, что Минобороны Дании летом отправит Украине первые истребители F-16.