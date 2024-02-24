В провинции Аргентины пригрозили властям прекращением поставок нефти и газа
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В своей соцсети Х (Twitter) он отметил, что в этом месяце правительство «незаконно удержало» $13,5 млн, а это составляет более трети месячной доли налоговых сборов для провинции.
«Если они не будут соблюдать Конституцию и не передадут средства жителям Чубута, то Чубут не будет поставлять свою нефть и свой газ», — добавил Торрес.
Ранее сообщалось, что в Аргентине профсоюз медработников объявил национальную забастовку.