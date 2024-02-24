В провинции Аргентины пригрозили властям прекращением поставок нефти и газа

Губернатор аргентинской провинции Чубут Игнасио Торрес пригрозил властям страны прекращением поставок нефти и газа, если региону не будут поставлять полагающиеся доходы от налогов.

В своей соцсети Х (Twitter) он отметил, что в этом месяце правительство «незаконно удержало» $13,5 млн, а это составляет более трети месячной доли налоговых сборов для провинции.

«Если они не будут соблюдать Конституцию и не передадут средства жителям Чубута, то Чубут не будет поставлять свою нефть и свой газ», — добавил Торрес.

Ранее сообщалось, что в Аргентине профсоюз медработников объявил национальную забастовку.