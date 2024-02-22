В Аргентине профсоюз медработников объявил национальную забастовку
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Об этом говорится на странице FATSA в соцсети X.
«22 февраля объявляется национальная забастовка в секторе здравоохранения», — цитирует заявление ТАСС.
Отмечается, что в ассоциации понимают наличие финансового кризиса, который переживает медицинская сфера, но медики не готовы мириться с тем, что «предприниматели финансируют себя за счёт низкой зарплаты работников».
FATSA подчёркивает, что темпы инфляции «окончательно подорвали покупательную способность заработной платы во всех отраслях».
Ранее в Буэнос-Айресе состоялись митинги против реформ президента Аргентины Хавьера Милея.