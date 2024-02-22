В Аргентине профсоюз медработников объявил национальную забастовку

Ассоциация медицинских работников Аргентины (FATSA) объявила о проведении национальной забастовки с требованием повысить зарплату.

Об этом говорится на странице FATSA в соцсети X.

«22 февраля объявляется национальная забастовка в секторе здравоохранения», — цитирует заявление ТАСС.

Отмечается, что в ассоциации понимают наличие финансового кризиса, который переживает медицинская сфера, но медики не готовы мириться с тем, что «предприниматели финансируют себя за счёт низкой зарплаты работников».

FATSA подчёркивает, что темпы инфляции «окончательно подорвали покупательную способность заработной платы во всех отраслях».

Ранее в Буэнос-Айресе состоялись митинги против реформ президента Аргентины Хавьера Милея.