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В Аргентине профсоюз медработников объявил национальную забастовку

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Ассоциация медицинских работников Аргентины (FATSA) объявила о проведении национальной забастовки с требованием повысить зарплату.
В Аргентине профсоюз медработников объявил национальную забастовку
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится на странице FATSA в соцсети X.

«22 февраля объявляется национальная забастовка в секторе здравоохранения», — цитирует заявление ТАСС.

Отмечается, что в ассоциации понимают наличие финансового кризиса, который переживает медицинская сфера, но медики не готовы мириться с тем, что «предприниматели финансируют себя за счёт низкой зарплаты работников».

FATSA подчёркивает, что темпы инфляции «окончательно подорвали покупательную способность заработной платы во всех отраслях».

Ранее в Буэнос-Айресе состоялись митинги против реформ президента Аргентины Хавьера Милея. 

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