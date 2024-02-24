Австралия ввела санкции в отношении 55 российских граждан и 37 организаций
Правительство Австралии ввело дополнительные финансовые и визовые ограничения в отношении 55 российских граждан и 37 организаций.
Информация об этом появилась на сайте МИД страны.
По заявлению ведомства, поводом для рестрикций стали приписываемые Канберрой Москве «депортации украинских детей из регионов, находящихся под контролем России».
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