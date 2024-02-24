Австралия ввела санкции в отношении 55 российских граждан и 37 организаций

Правительство Австралии ввело дополнительные финансовые и визовые ограничения в отношении 55 российских граждан и 37 организаций.

Информация об этом появилась на сайте МИД страны.

По заявлению ведомства, поводом для рестрикций стали приписываемые Канберрой Москве «депортации украинских детей из регионов, находящихся под контролем России».