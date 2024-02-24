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Трамп заявил, что Байден может «не дотянуть» до президентских выборов в США

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Бывший американский лидер Дональд Трамп выразил предположение, что президент США Джо Байден может «не дотянуть» до президентских выборов в стране.

Об этом, как информирует РИА Новости, он заявил на мероприятии для своих сторонников в Южной Каролине.

«Ноябрь будет непростым для Джо Байдена, если он вообще будет. Я не знаю, дотянет ли он до стартовых ворот», — сказал Трамп.

Ранее Байден заявил, что он «не подарок», но точно лучше Трампа.

Также Байден поручил своим помощникам представить Трампа невменяемым.

Кроме того, в Newsweek отметили, что шансы Байдена на победу на выборах очень невелики.

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