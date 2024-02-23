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Байден заявил, что он «не подарок», но точно лучше Трампа

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Президент США Джо Байден заявил на предвыборном мероприятии в штате Калифорния, что он «не подарок», однако точно лучше своего предшественника-республиканца Дональда Трампа.

«Я не подарок по сравнению со всеми президентами, но я, чёрт возьми, точно лучше предыдущего парня», — цитирует его ТАСС.

Ранее Байден поручил своим помощникам представить Трампа невменяемым.

Также он раскритиковал Трампа за слова о НАТО.

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