Байден заявил, что он «не подарок», но точно лучше Трампа

Президент США Джо Байден заявил на предвыборном мероприятии в штате Калифорния, что он «не подарок», однако точно лучше своего предшественника-республиканца Дональда Трампа.

«Я не подарок по сравнению со всеми президентами, но я, чёрт возьми, точно лучше предыдущего парня», — цитирует его ТАСС.

Ранее Байден поручил своим помощникам представить Трампа невменяемым.

Также он раскритиковал Трампа за слова о НАТО.