Байден в видеообращении раскритиковал Трампа за слова о НАТО

Президент США Джо Байден опубликовал на своей странице в X видеообращение, в котором подверг резкой критике своего политического оппонента Дональда Трампа из-за его требований к другим странам НАТО. Глава Белого дома выступил в защиту Пятой статьи договора НАТО о том, что нападение на одного из членов альянса будет рассматриваться как нападение на всех союзников военного блока.

Байден напомнил о словах Трампа, который критически высказался в адрес стран НАТО, отказывающихся вкладывать больше денег в безопасность альянса. Он, в частности, сказал: «В действительности я бы посоветовал им (России. — RT) делать всё, что они, чёрт возьми, хотят».

По словам президента США, такие выступления Трампа вдохновляют другие страны на «плохое поведение».

Байден также вновь заявил, что власти США «должны противостоять» президенту России Владимиру Путину и поддержать двухпартийный законопроект, позволяющий выделить новые деньги на поставки оружия для Украины.

Таким образом США должны доказать всему миру, что «на Америку можно положиться», подчеркнул глава государства.

По информации телеканала CNN, Байден поручил своим помощникам по предвыборному штабу активизировать усилия и представить Трампа невменяемым и непригодным для второго президентского срока.