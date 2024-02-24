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Матвиенко: Россия больше не ждёт честности и порядочности от Украины и Запада

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия больше не ждёт честности и порядочности от Украины и Запада.

Об этом она написала в своём блоге на сайте Совфеда.

«Мы больше не ждём честности, порядочности с той стороны. Защита русских людей, Русского мира, российских исторических территорий — вот единственное, чем мы руководствуемся», — сказала Матвиенко.

При этом спикер подчеркнула, что сегодня речь идёт о гораздо большем, чем противостояние России и Украины, — о «масштабной конфронтации с коллективным Западом во главе с США».

Ранее Матвиенко заявила, что никакие факторы не повлияют на решимость России выполнять цели СВО.

Также, по её словам, Запад недооценил потенциал России, вводя против неё санкции.

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