Блинкен: США надеются на эффект санкций против России в долгосрочной перспективе

Американские санкции против России должны возыметь эффект в долгосрочной перспективе. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Выступая 23 февраля на совместной пресс-конференции с главой МИД Аргентины Дианой Мондино по итогам переговоров в Буэнос-Айресе, Блинкен заявил, что эти рестрикции уже оказали на Россию «существенное воздействие».

«Однако мы видим, что они окажут растущее долгосрочное влияние на Россию», — отметил он, говоря о введении США и ЕС новых пакетов антироссийских санкций.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал новые санкции США циничной попыткой вмешаться во внутренние дела страны.