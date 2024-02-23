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Блинкен: США надеются на эффект санкций против России в долгосрочной перспективе

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Американские санкции против России должны возыметь эффект в долгосрочной перспективе. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен: США надеются на эффект санкций против России в долгосрочной перспективе
  • AP
  • © Bruna Prado

Выступая 23 февраля на совместной пресс-конференции с главой МИД Аргентины Дианой Мондино по итогам переговоров в Буэнос-Айресе, Блинкен заявил, что эти рестрикции уже оказали на Россию «существенное воздействие».

«Однако мы видим, что они окажут растущее долгосрочное влияние на Россию», — отметил он, говоря о введении США и ЕС новых пакетов антироссийских санкций.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал новые санкции США циничной попыткой вмешаться во внутренние дела страны.

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