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Премьер Дании надеется, что первая партия F-16 поступит на Украину весной

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Первая партия истребителей F-16 может поступить на Украину из Дании весной 2024 года. Надежду на это выразила премьер-министр королевства Метте Фредериксен.
Премьер Дании надеется, что первая партия F-16 поступит на Украину весной
  • Gettyimages.ru
  • © VanderWolf-Images

В ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, состоявшейся по итогам подписания соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, датский премьер отметила, что в королевстве «очень настойчиво» работают в этом направлении.

«И надеюсь, что нам удастся в ближайшее время увидеть F-16 в воздушном пространстве Украины», — приводит слова Фредериксен ТАСС.

Ранее сообщалось, что глава правительства Дании прибыла во Львов на Украине. Позднее стало известно о подписании сторонами соглашения о гарантиях безопасности.

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