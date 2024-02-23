Премьер Дании надеется, что первая партия F-16 поступит на Украину весной

Первая партия истребителей F-16 может поступить на Украину из Дании весной 2024 года. Надежду на это выразила премьер-министр королевства Метте Фредериксен.

В ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, состоявшейся по итогам подписания соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, датский премьер отметила, что в королевстве «очень настойчиво» работают в этом направлении.

«И надеюсь, что нам удастся в ближайшее время увидеть F-16 в воздушном пространстве Украины», — приводит слова Фредериксен ТАСС.

Ранее сообщалось, что глава правительства Дании прибыла во Львов на Украине. Позднее стало известно о подписании сторонами соглашения о гарантиях безопасности.