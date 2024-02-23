Премьер Дании надеется, что первая партия F-16 поступит на Украину весной
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В ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, состоявшейся по итогам подписания соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, датский премьер отметила, что в королевстве «очень настойчиво» работают в этом направлении.
«И надеюсь, что нам удастся в ближайшее время увидеть F-16 в воздушном пространстве Украины», — приводит слова Фредериксен ТАСС.
Ранее сообщалось, что глава правительства Дании прибыла во Львов на Украине. Позднее стало известно о подписании сторонами соглашения о гарантиях безопасности.