Премьер Дании Фредериксен прибыла на Украину
Владимир Зеленский сообщил, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен прибыла во Львов на Украине.
- AP
- © Ukrainian Presidential Press Office
Соответствующие кадры Зеленский опубликовал в Telegram.
Ранее Дания и Украина подписали двустороннее соглашение по гарантиям безопасности на десять лет.
Кроме того, сообщалось, что Дания отправит Украине первые истребители F-16 уже этим летом.
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