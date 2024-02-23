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Премьер Дании Фредериксен прибыла на Украину

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Владимир Зеленский сообщил, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен прибыла во Львов на Украине.
Премьер Дании Фредериксен прибыла на Украину
  • AP
  • © Ukrainian Presidential Press Office

Соответствующие кадры Зеленский опубликовал в Telegram.

Ранее Дания и Украина подписали двустороннее соглашение по гарантиям безопасности на десять лет.

Кроме того, сообщалось, что Дания отправит Украине первые истребители F-16 уже этим летом.

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