Премьер Дании Фредериксен прибыла на Украину

Владимир Зеленский сообщил, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен прибыла во Львов на Украине.

Соответствующие кадры Зеленский опубликовал в Telegram.

Ранее Дания и Украина подписали двустороннее соглашение по гарантиям безопасности на десять лет.

Кроме того, сообщалось, что Дания отправит Украине первые истребители F-16 уже этим летом.