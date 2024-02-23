Pais: спецслужбы Испании предположили, что к смерти Кузьминова причастны двое

К смерти лётчика-перебежчика Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский военный вертолёт, причастны два человека, полагают испанские спецслужбы.

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«Его убийство... расследуется в условиях строгой секретности... источники в испанских спецслужбах предполагают, что убийцами были двое стрелков», — сообщает газета Pais. Расследование дела ведёт Гражданская гвардия Испании. Отец Кузьминова предположил, что сына «убрали». Газета El Mundo сообщила, что российский перебежчик провёл в муниципалитете Вильяхойоса, где нашли его тело, от силы несколько дней.