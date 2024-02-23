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Pais: спецслужбы Испании предположили, что к смерти Кузьминова причастны двое

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К смерти лётчика-перебежчика Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский военный вертолёт, причастны два человека, полагают испанские спецслужбы.
Pais: спецслужбы Испании предположили, что к смерти Кузьминова причастны двое
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Его убийство... расследуется в условиях строгой секретности... источники в испанских спецслужбах предполагают, что убийцами были двое стрелков», — сообщает газета Pais.

Расследование дела ведёт Гражданская гвардия Испании.

Отец Кузьминова предположил, что сына «убрали».

Газета El Mundo сообщила, что российский перебежчик провёл в муниципалитете Вильяхойоса, где нашли его тело, от силы несколько дней.

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