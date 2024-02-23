Pais: спецслужбы Испании предположили, что к смерти Кузьминова причастны двое
- Gettyimages.ru
- © Westend61
«Его убийство... расследуется в условиях строгой секретности... источники в испанских спецслужбах предполагают, что убийцами были двое стрелков», — сообщает газета Pais.
Расследование дела ведёт Гражданская гвардия Испании.
Отец Кузьминова предположил, что сына «убрали».
Газета El Mundo сообщила, что российский перебежчик провёл в муниципалитете Вильяхойоса, где нашли его тело, от силы несколько дней.