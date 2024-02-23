RT в Telegram
Подпишись

ЕС ввёл санкции против главы парламента ДНР Артёма Жоги

Короткая ссылка
Председатель парламента ДНР Артём Жога внесён в санкционный список Евросоюза.
ЕС ввёл санкции против главы парламента ДНР Артёма Жоги
  • globallookpress.com
  • © Igor Kharitonov/AiF

Как сообщает ТАСС со ссылкой на документ, Жога якобы «поддерживает и реализует действия, которые подрывают целостность, суверенность и независимость Украины».

Кроме того, Евросоюз включил в 13-й пакет санкций в отношении России 194 физических и юридических лица.

Также в новый пакет санкций вошли 27 организаций, в том числе предприятия из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить