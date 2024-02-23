ЕС ввёл санкции против главы парламента ДНР Артёма Жоги
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на документ, Жога якобы «поддерживает и реализует действия, которые подрывают целостность, суверенность и независимость Украины».
Кроме того, Евросоюз включил в 13-й пакет санкций в отношении России 194 физических и юридических лица.
Также в новый пакет санкций вошли 27 организаций, в том числе предприятия из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции.