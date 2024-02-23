Премьер Кристерссон заявил, что Швеция и Венгрия скоро станут союзниками по НАТО
- Gettyimages.ru
- © NurPhoto
Об этом Кристерссон сказал в ходе пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
«Обе наши страны — члены ЕС, а вскоре мы станем союзниками по НАТО», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Виктор Орбан заявил, что парламент страны ратифицирует соглашение о вступлении Швеции в НАТО в начале весенней сессии.
Посол США в Будапеште Дэвид Прессман отмечал, что американские власти разочарованы тем, что Венгрия так затянула процесс ратификации вступления Швеции в НАТО.