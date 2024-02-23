Премьер Кристерссон заявил, что Швеция и Венгрия скоро станут союзниками по НАТО

Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что Швеция и Венгрия в скором времени станут союзниками по Североатлантическому альянсу.

Об этом Кристерссон сказал в ходе пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«Обе наши страны — члены ЕС, а вскоре мы станем союзниками по НАТО», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Виктор Орбан заявил, что парламент страны ратифицирует соглашение о вступлении Швеции в НАТО в начале весенней сессии.

Посол США в Будапеште Дэвид Прессман отмечал, что американские власти разочарованы тем, что Венгрия так затянула процесс ратификации вступления Швеции в НАТО.