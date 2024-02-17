RT в Telegram
Подпишись

Орбан: парламент Венгрии ратифицирует вступление Швеции в НАТО в весеннюю сессию

Короткая ссылка
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил во время выступления, которое транслировалось национальным телевидением, что парламент страны ратифицирует соглашение о вступлении Швеции в НАТО в начале весенней сессии.
Орбан: парламент Венгрии ратифицирует вступление Швеции в НАТО в весеннюю сессию
  • AP
  • © Markus Schreiber

Как пишет ТАСС, он уточнил, что весенняя сессия венгерского парламента откроется 26 февраля.

«Наш спор со Швецией близится к завершению. Вместе со шведским премьер-министром мы предприняли важные шаги по восстановлению доверия. Мы движемся к тому, что в начале весенней сессии парламента мы сможем ратифицировать вступление Швеции в НАТО», — сказал Орбан.

Ранее посол США в Будапеште Дэвид Прессман отмечал, что американские власти разочарованы тем, что Венгрия так затянула процесс ратификации вступления Швеции в НАТО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить