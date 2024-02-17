Орбан: парламент Венгрии ратифицирует вступление Швеции в НАТО в весеннюю сессию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил во время выступления, которое транслировалось национальным телевидением, что парламент страны ратифицирует соглашение о вступлении Швеции в НАТО в начале весенней сессии.

Как пишет ТАСС, он уточнил, что весенняя сессия венгерского парламента откроется 26 февраля.

«Наш спор со Швецией близится к завершению. Вместе со шведским премьер-министром мы предприняли важные шаги по восстановлению доверия. Мы движемся к тому, что в начале весенней сессии парламента мы сможем ратифицировать вступление Швеции в НАТО», — сказал Орбан.

Ранее посол США в Будапеште Дэвид Прессман отмечал, что американские власти разочарованы тем, что Венгрия так затянула процесс ратификации вступления Швеции в НАТО.