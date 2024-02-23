Минобороны Израиля сообщило Пентагону о ликвидации «Бригады Хан-Юниса» ХАМАС

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант проинформировал своего американского коллегу Ллойда Остина о ликвидации «Бригады Хан-Юниса» движения ХАМАС в секторе Газа.

AP

© Leo Correa

Об этом пишет ТАСС. «Мы успешно ликвидировали «Бригаду Хан-Юниса» ХАМАС», — сказано в сообщении. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил план, касающийся послевоенного урегулирования в секторе Газа.