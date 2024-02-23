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Минобороны Израиля сообщило Пентагону о ликвидации «Бригады Хан-Юниса» ХАМАС

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Глава Минобороны Израиля Йоав Галант проинформировал своего американского коллегу Ллойда Остина о ликвидации «Бригады Хан-Юниса» движения ХАМАС в секторе Газа.
Минобороны Израиля сообщило Пентагону о ликвидации «Бригады Хан-Юниса» ХАМАС
  • AP
  • © Leo Correa

Об этом пишет ТАСС.

«Мы успешно ликвидировали «Бригаду Хан-Юниса» ХАМАС», — сказано в сообщении.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил план, касающийся послевоенного урегулирования в секторе Газа.

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