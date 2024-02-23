Минобороны Израиля сообщило Пентагону о ликвидации «Бригады Хан-Юниса» ХАМАС
Глава Минобороны Израиля Йоав Галант проинформировал своего американского коллегу Ллойда Остина о ликвидации «Бригады Хан-Юниса» движения ХАМАС в секторе Газа.
- AP
- © Leo Correa
Об этом пишет ТАСС.
«Мы успешно ликвидировали «Бригаду Хан-Юниса» ХАМАС», — сказано в сообщении.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил план, касающийся послевоенного урегулирования в секторе Газа.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен