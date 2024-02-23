FT: ЕС собирается найти $1,5 млрд на артснаряды для Киева по плану Чехии
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«Европейские столицы спешат собрать $1,5 млрд экстренного финансирования для снабжения Украины артиллерийскими снарядами из-за границы, чтобы укрепить линию фронта против России», — сообщило издание.
По представленным данным, некоторые члены Евросоюза уже внесли свой вклад. При этом Чехия нуждается в помощи для финансирования закупки снарядов.
Ранее президент Чехии Пётр Павел заявил, что Прага нашла возможность закупки для Киева 800 тыс. боеприпасов в третьих странах в случае наличия средств для её реализации.