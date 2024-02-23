FT: ЕС собирается найти $1,5 млрд на артснаряды для Киева по плану Чехии

Страны Европы намерены собрать $1,5 млрд, чтобы передать Украине артиллерийские снаряды из других стран по плану, который предложила Чехия. Об этом говорится в статье Financial Times со ссылкой на чиновников, знакомых с обсуждениями.

«Европейские столицы спешат собрать $1,5 млрд экстренного финансирования для снабжения Украины артиллерийскими снарядами из-за границы, чтобы укрепить линию фронта против России», — сообщило издание.

По представленным данным, некоторые члены Евросоюза уже внесли свой вклад. При этом Чехия нуждается в помощи для финансирования закупки снарядов.

Ранее президент Чехии Пётр Павел заявил, что Прага нашла возможность закупки для Киева 800 тыс. боеприпасов в третьих странах в случае наличия средств для её реализации.