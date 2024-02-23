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Евросоюз ввёл ограничения на поставки в Россию деталей для беспилотников

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Новый пакет санкций Европейского союза в отношении Москвы направлен на «ограничение доступа» России к компонентам для производства беспилотных летательных аппаратов.
Евросоюз ввёл ограничения на поставки в Россию деталей для беспилотников
  • AFP
  • © JOHN THYS

Соответствующая информация получена из опубликованного заявления Совета ЕС.

Отмечается, что новые ограничения расширяют перечень запрещённых товаров, которые могут способствовать развитию российского военно-промышленного комплекса.

«Включая компоненты для разработки и производства БПЛА», — говорится в релизе.

Кроме того, Евросоюз включил в 13-й пакет санкций в отношении России 194 физических и юридических лица.

Также в новый пакет санкций вошли 27 организаций, в том числе предприятия из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции.

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