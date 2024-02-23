Евросоюз ввёл ограничения на поставки в Россию деталей для беспилотников
- AFP
- © JOHN THYS
Соответствующая информация получена из опубликованного заявления Совета ЕС.
Отмечается, что новые ограничения расширяют перечень запрещённых товаров, которые могут способствовать развитию российского военно-промышленного комплекса.
«Включая компоненты для разработки и производства БПЛА», — говорится в релизе.
Кроме того, Евросоюз включил в 13-й пакет санкций в отношении России 194 физических и юридических лица.
Также в новый пакет санкций вошли 27 организаций, в том числе предприятия из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции.