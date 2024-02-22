Лавров пожелал коллегам из США «не подавиться за демократическим столом»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пожелал коллегам из США «не подавиться за своим демократическим столом». Так он отреагировал на слова госсекретаря Энтони Блинкена, который сказал, что у других стран мира есть выбор: быть за столом международной системы или «быть в меню».

«Вот вам, пожалуйста — подход руководителя внешней политики США к тем, кто с ними не согласен. Я вот только пожелал бы, чтобы с такими аппетитами наши американские коллеги за своим демократическим столом не подавились», — сказал Лавров на брифинге по итогам встречи глав МИД стран G20 в Бразилии.

Госсекретарь США на Мюнхенской конференции, отвечая на вопрос об изменении международной системы, высказался о сотрудничестве Вашингтона с другими странами.

Блинкен, в частности, сказал, что у стран есть выбор: быть за столом международной системы или «быть в меню».