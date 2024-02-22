Лавров пожелал коллегам из США «не подавиться за демократическим столом»
- РИА Новости
«Вот вам, пожалуйста — подход руководителя внешней политики США к тем, кто с ними не согласен. Я вот только пожелал бы, чтобы с такими аппетитами наши американские коллеги за своим демократическим столом не подавились», — сказал Лавров на брифинге по итогам встречи глав МИД стран G20 в Бразилии.
Госсекретарь США на Мюнхенской конференции, отвечая на вопрос об изменении международной системы, высказался о сотрудничестве Вашингтона с другими странами.
Блинкен, в частности, сказал, что у стран есть выбор: быть за столом международной системы или «быть в меню».