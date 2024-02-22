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Лавров: фундамент европейской стратегической безопасности почти полностью разрушен

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Фундамент для сдерживания военных рисков и поддержания архитектуры стратегической безопасности в Европе практически полностью разрушен.

С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров на заседании глав МИД G20 в Рио-де-Жанейро.

По его словам, переход к разрядке в период холодной войны позволил СССР и США заложить фундамент сдерживания военных рисков, выстраивания надёжной архитектуры стратегической безопасности, прежде всего в Европе.

«Сожалеем, что те достижения сегодня практически полностью разрушены», — сказал российский министр.

Ранее Лавров приехал на заседание глав МИД стран G20 в Рио-де-Жанейро.

Также Лавров призвал страны G20 не использовать экономику как оружие.

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