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Лавров: попытки Запада «украинизировать» повестку в G20 провалились

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Попытки Запада «украинизировать» повестку в G20 не были поддержаны большинством стран Глобального Юга и провалились, заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров по итогам заседания глав МИД «группы двадцати».
Лавров: попытки Запада «украинизировать» повестку в G20 провалились
  • РИА Новости

По его словам, попытки Запада на заседаниях министров G20 увести дискуссию от рассмотрения ключевого вопроса на тему поддержки киевского режима, на голословное обвинение России, а также «украинизировать» повестку дня не поддерживаются большинством стран Глобального Юга.

«Это доказала дискуссия, которая состоялась здесь», — подчеркнул Лавров.

Ранее в МИД России заявили, что Москва на СМИД «группы двадцати» в Рио-де-Жанейро отметит неприемлемость направления средств, предназначенных для содействия развитию, на финансирование украинского конфликта.

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