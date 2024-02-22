Лавров: попытки Запада «украинизировать» повестку в G20 провалились
- РИА Новости
По его словам, попытки Запада на заседаниях министров G20 увести дискуссию от рассмотрения ключевого вопроса на тему поддержки киевского режима, на голословное обвинение России, а также «украинизировать» повестку дня не поддерживаются большинством стран Глобального Юга.
«Это доказала дискуссия, которая состоялась здесь», — подчеркнул Лавров.
Ранее в МИД России заявили, что Москва на СМИД «группы двадцати» в Рио-де-Жанейро отметит неприемлемость направления средств, предназначенных для содействия развитию, на финансирование украинского конфликта.