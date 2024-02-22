Попытки Запада «украинизировать» повестку в G20 не были поддержаны большинством стран Глобального Юга и провалились, заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров по итогам заседания глав МИД «группы двадцати».

По его словам, попытки Запада на заседаниях министров G20 увести дискуссию от рассмотрения ключевого вопроса на тему поддержки киевского режима, на голословное обвинение России, а также «украинизировать» повестку дня не поддерживаются большинством стран Глобального Юга.

«Это доказала дискуссия, которая состоялась здесь», — подчеркнул Лавров.

Ранее в МИД России заявили, что Москва на СМИД «группы двадцати» в Рио-де-Жанейро отметит неприемлемость направления средств, предназначенных для содействия развитию, на финансирование украинского конфликта.